Une édition adaptée pour le 26e Concours intercollégial de sculpture sur neige

La 26e édition du Concours intercollégial de sculpture sur neige sera présentée du 28 au 31 janvier 2021. Cette année, en raison du contexte actuel de pandémie, des artisans de la neige de partout au Québec sont appelés à exploiter leur talent différemment, en formule à distance.

Effectivement, leur génie créatif servira à développer une maquette de la sculpture sur neige imaginée. À la suite de l’évaluation des œuvres par un jury, des étudiants et des enseignants du programme Arts visuels du Cégep de Rivière-du-Loup reproduiront le concept gagnant sur un bloc de neige géant qui prendra place au centre-ville. Toutes les maquettes des participants seront exposées sur la rue Saint-Laurent le dimanche 31 janvier. Les visiteurs pourront en profiter pour visiter une zone multimédia conçue spécialement pour l’évènement. Celle-ci présentera une rétrospective de photos et de vidéos des dernières années.

Le Concours est un évènement hivernal de nature artistique qui est fortement apprécié et couru par les familles et la population de Rivière-du-Loup et de ses alentours. Cette année, le comité organisateur reste à l’affut des développements de la situation actuelle de pandémie et adaptera la formule et les activités en conséquence. Évidemment, tout ce qui est rattaché à cet évènement se déroulera dans le respect des mesures sanitaires.

Malgré les changements apportés à cette édition spéciale, les bourses seront maintenues : un premier prix de 500 $, un deuxième prix de 350 $ ainsi qu’un troisième prix de 150 $.

Maintenant un incontournable, le Concours intercollégial de sculpture sur neige du Cégep de Rivière-du-Loup invite, depuis 1995, des équipes collégiales de partout au Québec à laisser libre cours à leur imagination et leur talent, l’espace d’une fin de semaine.