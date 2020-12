Rona donne 2 484 $ à L’Autre-toit du KRTB

En septembre dernier, une campagne nationale de collecte de fonds a été organisée par Lowe’s Canada, La Campagne des Héros, qui visait à soutenir différentes causes afin de faire une différence au sein des communautés où sont implantés les magasins de la bannière.

Localement, les employés du Rona de Rivière-du-Loup ont décidé de soutenir l’organisme L’Autre-toit du KRTB, une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et leurs enfants. Au final, c’est une somme de 2 484 $ qui a été recueillie et remise à l’organisme.

Pendant tout le mois de septembre, on a fait appel à la générosité de la clientèle et Lowe’s Canada s’engageait à bonifier de 50 % tous les fonds amassés.

Alors que des familles ont été durement éprouvées au cours de cette année, cette campagne de financement prenait tout son sens. «Nous sommes fiers de la générosité de notre clientèle et nous tenons à la remercier car leur geste en est un de solidarité en ces temps difficiles», a mentionné Karine Anctil, propriétaire du Rona de Rivière-du-Loup.