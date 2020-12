Le Fonds Jeunesse Témiscouata remet plus de 23 750 $

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata a présenté, le 24 novembre dernier, la 24e remise des bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata. Cette initiative 100% témiscouataine vise à favoriser la venue et le retour de jeunes diplômés, à bonifier et à reconnaître le démarrage de jeunes entreprises par l’attribution de bourses variant entre 250 $ et 1 000 $.

Lors de ce gala tenu via la plateforme Zoom en raison de la pandémie, 37 bourses ont été distribuées à des jeunes dans les catégories suivantes : Stage de formation, Bienvenue et Bienvenue Entrepreneur, le tout totalisant un montant de 23 750 $. Pour Manon Crevier, responsable du FJT, «la remise par Zoom a été un franc succès. Malgré la distance, les partenaires présents ont eu la chance non seulement de présenter des bourses, mais aussi d’échanger avec les récipiendaires et d’en connaître davantage à leur sujet.» Notons que depuis sa création, le Fonds a versé 960 bourses pour une somme totalisant 364 100 $.

Selon Julie Beaulieu, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi : «l’impact du Fonds Jeunesse Témiscouata est positif à tout point de vue. Il offre aux employeurs de la MRC de Témiscouata un bassin d’employés qualifiés, ajoute des forces fraîches en main-d’œuvre spécialisée dans un contexte de rareté et favorise la relève entrepreneuriale. De plus, les retombées économiques que procurent l’arrivée de jeunes diplômés dans la région sont bénéfiques pour toute la collectivité.»

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata tient à remercier ses précieux collaborateurs sans qui il serait impossible de tenir ce genre d’événement qui permet à de nombreux jeunes et à leur famille de venir s’établir dans la belle région du Témiscouata.