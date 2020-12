Bernard D’Amours du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs annonce son départ à la retraite

Le directeur général du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Bernard D’Amours, a annoncé qu’il quittera ses fonctions à la fin de la présente année scolaire pour un départ à la retraite lors d’une séance régulière du conseil d’administration.

M. D’Amours assume les fonctions de directeur général depuis le 25 mai 2010 et il demeurera en poste jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle direction générale, le 1er mars 2021. À compter de cette date, jusqu’à la fin du mois de juin 2021, il poursuivra à titre de conseiller à la nouvelle direction pour assurer le transfert des dossiers et accompagner la personne qui lui succèdera.

Il quittera après une carrière bien remplie de 32 ans dans le milieu de l’éducation, dont 11 années à titre de directeur général. Au cours de sa carrière, il aura occupé les fonctions d’enseignant, de professionnel non enseignant, de directeur adjoint de centre et de directeur de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle.

La nouvelle présidente du conseil d’administration du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Édith Tremblay, convient que toute personne est à même de connaitre le bon moment pour apporter du changement dans sa vie professionnelle. Elle remercie M. D’Amours pour toutes les années qu’il aura consacrées au milieu de l’éducation et lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux projets.