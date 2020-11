Une activité chaque jour pour que l’esprit de Noël déferle sur Rivière-du-Loup

Plus que jamais, les citoyens ont besoin de magie et que l’esprit des Fêtes déferle sur la ville. C’est dans cet état d’esprit que le Service loisirs, culture et communautaire de Rivière-du-Loup a préparé sa plus récente programmation des Fêtes, la plus étoffée jamais lancée. Au moins une activité par jour est prévue à compter du 1er décembre, tour à tour ludiques, amusantes, éducatives ou généreuses.

Comme on ouvre chaque jour de décembre les portes du traditionnel calendrier de l’avent pour y découvrir une surprise chocolatée, une activité attend les citoyens de toutes les générations, des tout-petits aux ainés, jusqu’aux portes de Noël le 23 décembre. Parmi les faits saillants, soulignons notamment une chasse au trésor, un conte d’hiver extérieur, quelques cinémas des Fêtes, un rallye de Noël d’antan, des livres emballés et une séance extérieure de photos.

La programmation Esprit de Noël propose également de nombreuses activités à réaliser depuis la maison. «Un Noël fou fou fou» avec Fredo le magicien, une séance culinaire aux saveurs des Fêtes, un bricolage avec nul autre que la Reine des neiges, un défi lancé par la non moins connue mascotte Lou et même, une activité de tricot intergénérationnelle avec le Cercle de Fermières en visioconférence. Les Louperivois sont aussi invités à un moment de solidarité en confectionnant des cartes de vœux qui seront distribuées aux personnes ainées via les lutins du père Noël. À quelques jours de Noël, le spectacle en ligne «Les fêtes au village» entend pour sa part égayer le temps des Fêtes des ainés.

La programmation se conclura le 23 décembre, 18 h 30, par un conte de Noël diffusé sur les ondes de MAtv. Au cours de la diffusion, la conteuse invitera les enfants à découvrir un cadeau laissé à leur attention par le lutin sur le pas de leur porte. Les 50 premiers enfants inscrits recevront déjà cette surprise, mais pour les autres, les parents sont conviés à jouer le jeu avec un cadeau simple. Un chocolat, une canne de bonbons, un sachet de chocolat chaud ou la lettre d’un lutin par exemple.

La programmation détaillée se trouve en ligne, au VilleRDL.ca, sous Loisirs et Événements. Il est à noter que, pour toutes les activités portées par la Ville qui nécessitent une réservation, la période d’inscription s’ouvrira ce mardi 1er décembre à 6 h, sur la plateforme Mes loisirs en ligne au VilleRDL.ca/MesLoisirs.

Toutes les activités respectent l’ensemble des consignes sanitaires au moment de diffuser. L’évolution de la situation régionale pourrait entrainer des modifications ou même l’annulation de certaines.