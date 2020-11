Le Maillon poursuit son déploiement au sein des entreprises des Basques

La pandémie qui sévit depuis mars dernier affecte tout le monde et ce, à différents niveaux. Les entreprises de la MRC des Basques, de même que leurs employés, ne font pas exception. C’est pourquoi les partenaires de la démarche Maillon entreprise sont mobilisés afin d’outiller davantage les employeurs à prendre soin de leurs employés.

L’approche citoyenne Maillon, implantée dans la MRC des Basques depuis 2011 vise à renforcer le tissu social de la communauté, en créant un réseau d’entraide et de solidarité autour des citoyens et citoyennes en situation de vulnérabilité. La démarche Maillon entreprise a le même but, c’est-à-dire de faire connaître l’ensemble de l’offre de services sociaux et communautaires de la MRC des Basques. Basée sur des outils simples et efficaces, dont un répertoire des services très complet, elle permet à ceux qui y adhérent de développer une connaissance approfondie des services disponibles dans la MRC des Basques.

Rappelons qu’en février 2020, la Fromagerie des Basques avait été la première entreprise «certifiée Maillon» dans la MRC des Basques, après que son équipe de direction ait bénéficié de la formation Maillon. Depuis, trois nouvelles entreprises ont pu bénéficier de la formation, soit la Boucherie Centre-Ville, PMT Roy et les Fibres de Verre Rioux.

Le comité de Maillon en entreprise est composé de Maxime Faubert d’Univers Emploi, Isabelle Martin du Service Accès-Emploi, d’Anny Ouellet agente du service d’accueil, référence, conseil et accompagnement du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Sonia Marchand du CISSS BSL-direction de la santé publique et Mélanie Paquet, agente de projet–Maillon.

Le comité recherche actuellement des entreprises qui aimeraient être certifiées Maillon pour s’assurer qu’au moins une personne soit en mesure de connaître l’offre de services des organisations du territoire et qu’ils puissent informer les collègues de travail qui en auraient besoin. La présentation est d’une durée d’une heure et elle est gratuite. Celle-ci comprend plusieurs mises en situation auxquelles les employés pourraient être confrontés, dans le but d’élaborer avec eux sur les diverses façons d’utiliser les ressources à leurs dispositions, dans la communauté. La présentation peut être donné sur les lieux de l’entreprise où virtuellement par vidéo-conférence.

Avec tout le stress vécu au cours des derniers mois et l’insécurité ressenti au sein des milieux de travail, un investissement comme celui-ci pourrait faire la différence au sein de votre équipe de travail.

Soulignons finalement que le déploiement du Maillon en entreprise est rendu possible grâce au soutien financier de COSMOSS Les Basques. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contactez Mélanie Paquet, COSMOSS les Basques, 418-851-6098.