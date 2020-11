La Guignolée de retour à Rivière-du-Loup, des personnes démunies ont encore plus besoin de vous 

Petit à petit la fébrilité commence à gagner plusieurs personnes, mais pour d’autres l’approche de Noël ne fait qu’augmenter leur désarroi voire même leur désespoir. La Société de Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup sollicite à nouveau cette année votre sens du partage à l’occasion de la Guignolée qui se déroule du 25 novembre au 3 décembre. Bien entendu avec la pandémie, certains changements ont été apportés.

Cette année, il n’y a pas de cueillette aux portes. Chaque foyer a reçu, avec le publi-sac du 25 novembre, une enveloppe au nom de la Guignolée pour vous permettre de faire votre don. Notez également que l’équipe de bénévoles recueille seulement les dons en argent, COVID-19 oblige.

Vous pouvez faire parvenir votre don par la poste au nom de SSVP de Rivière-du-Loup, case postale 602, G5R 3Z3. Faites votre chèque au nom de la SSVP de Rivière-du-Loup (Société de Saint-Vincent-de-Paul). Vous pouvez aussi procéder par dépôt direct (Interac) en composant l’adresse suivante : [email protected]

La SSVP peut émettre des reçus pour les dons de 20 $ et plus si vous en faites la demande à la même adresse courriel ou si vous utilisez l’enveloppe de la Guignolée dans votre publi-sac et inscrivez votre nom et adresse complète.

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS

La Grande Guignolée des médias sera également de retour le jeudi 3 décembre. Préparez vos sous car vous serez sollicités à divers coins des rues de la ville par des employés d’Info Dimanche, CIEL-FM / CIBM-FM et CIMT-TV. Les dons recueillis serviront à préparer les paniers de Noël.

POUR RECEVOIR UN PANIER DE NOËL

Comme à l’habitude, les personnes désireuses de recevoir un panier de Noël devront s’inscrire auprès de la Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup (section masculine) à la sacristie de Saint-Patrice pour les gens de ce secteur, à la sacristie de Saint-Ludger pour les personnes de ce quartier et au local de l’âge d’or sur la rue Frontenac pour les gens de Saint-François. Les inscriptions se prendront les 14, 15 et 16 décembre entre 9 h et 12 h.

Les paniers sont réservés aux personnes les plus démunies ou à faible revenu. L’âge limite pour les demandeurs est fixé à 64 ans. On exige une preuve de résidence lors de l’inscription. De plus, les consignes sanitaires devront être respectées : port du masque, désinfection des mains, distanciation physique de 2 mètres, inscription de chaque personne (heure à l’entrée et à la sortie).

UN BILAN IMPRESSIONNANT

Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup ont préparé l’an dernier 317 paniers de Noël pour les distribuer le 19 décembre 2019 à des personnes plus démunies, leur permettant de passer un plus beau temps des Fêtes. «Environ 50 % des paniers de Noël sont pour des personnes seules; ces gens-là doivent louer un appartement seul», a noté le président Gilles A. Pelletier.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul a obtenu l’an dernier 60 000 $ en dons (argent et denrées). La campagne porte-à-porte de la Guignolée effectuée par des bénévoles a permis d’amasser environ 17 000 $. La Guignolée des médias a quant-à-elle recueilli plus de 20 000 $. Des partenaires et des dons spéciaux ont également fait en sorte d’atteindre un si beau résultat.

Si l’organisme est davantage visible à l’approche de la période des fêtes, notez qu’il travaille également en cours d’année à l’aide alimentaire en collaboration avec le Carrefour d’initiatives populaires.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup profite de cette occasion pour remercier à l’avance toutes les personnes qui feront un geste de générosité lors de la grande guignolée de Noël.