198 999 $ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine de la MRC des Basques

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a confirmé une aide financière de 198 999 $ qui sera consacrée à la connaissance, à la mise en valeur, à la protection et à la transmission du patrimoine immobilier de la MRC des Basques.

Dans le cadre de l’entente conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC des Basques, les sommes octroyées par les deux parties permettront d’engager un agent de développement en patrimoine immobilier pour une période de 3 ans. La somme consentie par le gouvernement du Québec fait partie de l’enveloppe totale de 51,6 M$ du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.

«La MRC des Basques est riche en patrimoine immobilier et il est de notre devoir de tout mettre en place pour sauvegarder les bâtiments à haute valeur patrimoniale. Plusieurs de ces bâtiments ont vu défiler notre histoire et nous devons être créatifs afin de trouver des moyens pour les utiliser, les rendre disponibles à la population et pouvoir ainsi assurer leur préservation pour les années à venir», a mentionné Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Il a fait cette annonce au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.