Plus de 7 M$ seront annoncés par le député Denis Tardif cette semaine

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Denis Tardif sera dans la circonscription toute la semaine et il en profitera pour faire plusieurs annonces. Elles toucheront la réfection du réseau routier, l’éducation, le patrimoine et les infrastructures municipales dans les trois MRC de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

«Il me fait plaisir de revenir pour une semaine complète dans le comté. Mon équipe et moi travaillons sans relâche pour faire avancer les projets de notre milieu et nous aurons le privilège d’en annoncer les résultats tout au long de la semaine», a-t-il commenté.

En plus des annonces à venir, le député rencontrera individuellement les trois préfets de la circonscription pour s’assurer de bien comprendre les besoins du milieu. Toujours dans le même objectif, il effectuera des visites d’entreprises encore ouvertes lors de ses déplacements. Bien entendu, toutes les mesures sanitaires seront respectées. Finalement, il complétera son horaire en discutant avec des syndicats, des organismes et des citoyens pour connaître les impacts de la pandémie dans tous les secteurs d’activités.

«J’invite les gens à suivre notre page Facebook pour connaître tous les détails liés aux annonces et pour s’informer sur les actions de notre gouvernement pour notre belle région. Une semaine, c’est vite passé. L’horaire est déjà bien rempli, mais vous rencontrer reste pour moi la meilleure partie de mon travail de député», ajoute Denis Tardif.