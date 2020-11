Campagne des paniers de Noël dans la MRC des Basques

La campagne des paniers de Noël de la MRC des Basques s’amorce dans maintenant. Le temps des Fêtes signifie pour la plupart d’entre nous réjouissances et partage avec les êtres chers. Afin que tous aient de la nourriture sur la table lors de cette période qui est plus difficile pour certains, les citoyens sont invités à donner généreusement.

En raison des nombreuses consignes sanitaires en place, les dons en argent seront privilégiés. Il est possible de participer à cette campagne en postant un chèque à l’ordre des Paniers de Noël 2020 et en le faisant parvenir à l’adresse suivante : Paniers de Noël 2020, Poste Restante, Trois-Pistoles, Québec G0L 4K0. Il est possible de recevoir (par la poste ou par courriel) un reçu d’impôts pour tout don de 20 $ et plus.

Cette année, du 23 novembre au 13 décembre, il sera possible de déposer les dons dans des banques aux caisses de différentes épiceries de la MRC. De plus, au IGA de Trois-Pistoles, les citoyens pourront participer en ajoutant directement le montant désiré à leur facture.

Les paniers de Noël sont réservés aux familles et personnes à faibles revenus. L’âge limite des demandeurs a été fixé à 64 ans. Les formulaires pour faire la demande d’un panier de Noël seront disponibles dans la parution du 10 novembre du Journal l’Horizon ou sur demande, au [email protected] Les formulaires doivent parvenir au comité des paniers de Noël (par la poste ou par courriel) au plus tard le 4 décembre. Les paniers seront distribués à compter du 18 décembre 2020.