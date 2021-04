Nouvelle série «Les sombres secrets du Saint-Laurent» de Samuel Côté

Dès le vendredi 13 novembre à 22 h sur Historia, les téléspectateurs pourront écouter la nouvelle série «Les sombres secrets du Saint-Laurent» imaginée par Samuel Côté. Idéateur, recherchiste, coscénariste, consultant et animateur de la série, le chasseur d’épaves affirme que cette série représente l’accomplissement de plusieurs années de recherches vouées à l’histoire maritime du Saint-Laurent.

«C’est l’aboutissement d’un rêve que je caresse depuis longtemps», précise Samuel Côté. Le Saint-Laurent est un cours d’eau pas toujours tranquille qui, croit-on à tort, n’a plus de secrets. Et si des détails avaient été laissés de côté ? Si des vérités se trouvaient toujours sous l’eau ou dans les archives ? Dans la série «Les sombres secrets du Saint-Laurent», Samuel Côté, historien maritime, plonge au cœur d’histoires nébuleuses et inédites. Cette fois-ci, il ne sera pas accompagné d’une équipe.

Produite par Urbania, la série comporte huit épisodes de 30 minutes et abordera de nombreux sujets : trafic de drogues, jeux illégaux et tuerie de masse à bord d’un navire, explosions meurtrières dans le port de Montréal, prisonniers de guerre, munitions immergées, corruption dans le milieu maritime, déversements accidentels d’hydrocarbures et rumeurs de guerre.

Pour Samuel, c’est un retour sur les ondes d’Historia, car de 2014 à 2017, il a été le personnage phare de la série Chasseurs d’épaves. En 2015, la série Chasseurs d'épaves a remporté le Gémeaux dans la catégorie Meilleure émission ou série documentaire : nature, sciences et environnement. Trois ans plus tard, la série (troisième saison) a été nommée au Gala des prix Gémeaux dans la même catégorie.