Un ratio soins/patients «dangereux» dans plusieurs CHSLD de la région, selon la FIQ 

Une moyenne d'une ou deux infirmières pour prendre soin de plusieurs dizaines de patients la nuit, des professionnelles à bout de souffle et une situation fragile puisqu’elles ne peuvent «pas se diviser en deux». C’est le portrait dépeint par la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), ce mercredi 21 octobre, pour illustrer une problématique vécue quotidiennement dans des CHSLD de la province, dont plusieurs de la région.

Le syndicat a publié ce matin son «palmarès des pires ratios en CHSLD au Québec», basé sur des données recueillies entre le 1er et le 18 septembre dernier. Cette démarche, dit-il, vise à faire comprendre à la population et aux élus les conditions de travail de certaines professionnelles en soins.

Selon cette «photographie», le ratio moyen soins/patients est «dangereux», en soirée ou durant la nuit, dans quatre CHSLD et même un centre hospitalier du KRTB. Les établissements principalement ciblés sont le CHSLD D’Anjou de Saint-Pacôme, le CHSLD de Chauffailles de Rivière-du-Loup, le CHSLD de Rivière-Bleue, le CHSLD de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et le Centre hospitalier de Trois-Pistoles.

Au CHSLD de Chauffailles, par exemple, on déplore, en moyenne, la présence de seulement deux infirmières auxiliaires (soins directs aux patients) pour 72 patients dans le quart de nuit. À Rivière-Bleue et à Saint-Louis-du-Ha! Ha! (quart de soir), on note en moyenne la présence d’une seule infirmière auxiliaire pour 44 et 43 patients respectivement, au cours de la période ciblée.

Notons que ces trois centres d’hébergement comptent aussi sur la présence d’une assistante-infirmière-chef, selon la FIQ. Celle-ci assiste l’infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses fonctions, elle exerce lorsque requis les fonctions habituelles d’infirmières et elle planifie, supervise et coordonne les activités d’un centre d’activités. Elle agit également comme personne-ressource auprès de ses collègues.

Dans son palmarès, la FIQ cible aussi les situations des CHSLD de Saint-Cyprien (2 infirmières pour 30 patients), de Squatec (1 infirmière pour 24 patients) et de Saint-Joseph à Rivière-du-Loup (4 infirmières auxiliaires pour 75 patients) comme étant «problématiques» durant la nuit.

«[Les professionnelles en soins] ont une charge de travail inhumaine et leurs responsabilités professionnelles sont énormes. Elles sont confrontées à faire des choix en priorisant certains soins plutôt que d'autres. Ce qui va à l'encontre de leur éthique professionnelle et leur fait porter un poids bien trop lourd sur leurs épaules», a déclaré Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

«UNE VOIE INCONTOURNABLE»

Le syndicat interpelle le premier ministre François Legault et le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il soutient que «l’hécatombe» vécue ce printemps en CHSLD en raison de la pandémie «ne doit jamais se reproduire» et que le gouvernement doit «accélérer les discussions pour diminuer la surcharge de travail». Selon lui, «la solution des ratios est une voie incontournable pour redonner la capacité à [ses] membres de soigner.»

La FIQ mentionne d’ailleurs qu’elle a fait la démonstration de la pertinence des ratios, ces dernières années. Selon elle, la réalisation de projets pilotes dans les établissements de santé, en mars 2018, a illustré les effets positifs des ratios sécuritaires sur leurs conditions d'exercices.

Les professionnelles en soins ont observé, entre autres, «une diminution des risques de chute chez les patients, un meilleur contrôle de la douleur, une diminution de certains médicaments, de l'anxiété des patients et de leur famille, une augmentation significative de la capacité de marche des patients, ainsi qu'une meilleure prise en charge de ceux-ci à tout moment et particulièrement lors de complications ou d'imprévu».

Le palmarès est une photographie des ratios en CHSLD prise du 1er au 18 septembre dernier. Pour chacun des 306 CHSLD du Québec, publics et privés où les membres de la FIQ travaillent, une moyenne des ratios professionnelles en soins/patient-e-s a été faite sur les trois quarts de travail. Elle a classé ses résultats par établissements et par régions en indiquant des codes de couleurs qui illustrent le niveau de dangerosité des conditions de travail, allant de moins problématiques à très dangereux.