Les Tim Hortons du Témiscouata remettent 9 756 $ aux maisons de la famille

Les propriétaires des restaurants Tim Horton de Témiscouata-sur-le-Lac et Dégelis ont remis 9 756 dollars aux trois maisons de la famille du Témiscouata. Il s’agit de la totalité des recettes des ventes de Biscuit Sourire de la campagne réalisée cet automne.

Marie-Lyne Michaud, Steve Michaud et Yvan Turcotte, propriétaires des restaurants Tim Hortons du Témiscouata, soutiennent donc ainsi les organismes communautaires Re-Source Familles, la Maison de la famille du Témiscouata et Acti-Familles, pour une troisième année consécutive. Les fonds serviront à mettre en œuvre la mission des organismes communautaires familles qui est de soutenir les familles et de favoriser l’enrichissement de l’expérience parentale en offrant divers services et activités sur l’ensemble du territoire du Témiscouata.

Les organisateurs de la campagne tiennent à remercier les dirigeants d’entreprises et les organisations qui ont fait des achats groupés cette année. Le succès de cette campagne repose sur la participation de la population du Témiscouata. «Nous sommes très heureux et fiers du résultat. Nouvellement propriétaire, en temps de pandémie, le défi nous a apporté plusieurs casse-têtes. Nous désirons remercier nos employés, qui travaillent vraiment fort, ainsi que notre fidèle clientèle. Grâce à vous tous, nous sommes en mesure de donner un magnifique montant de 9 756 $ », mentionne Marie-Lyne Michaud, co-propriétaire des Tim Hortons de Témiscouata-sur-le-Lac et Dégelis.

«Grâce à l’appui de la population, c’est une augmentation de 2689 biscuits vendus par rapport à l’an passé», souligne Emilie Voisine, directrice générale de Re-Source Familles. «Nous tenons à remercier chaleureusement les nouveaux propriétaires des Tim Hortons, Steve, Marie-Lyne et Yvan, ainsi que l’ensemble des employés des deux franchises pour leur dévouement et la générosité dont ils ont fait preuve durant la campagne.»

Tim Hortons, ses propriétaires de restaurant et des millions de généreux invités de partout au pays ont uni leurs efforts pour fracasser un nouveau record pour la campagne du Biscuit Sourire, récoltant 10,56 millions de dollars au profit d’organismes caritatifs locaux d’un bout à l’autre du pays.