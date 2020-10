Gestion Résidence des Bâtisseurs investit 17,2 M$ dans l’agrandissement de son complexe immobilier de Rivière-du-Loup

Gestion Résidences des Bâtisseurs investit 17,2 M$ dans l’agrandissement de son complexe immobilier pour retraités à Rivière-du-Loup. Cette troisième phase de développement de six étages portera à près de 300 le nombre d’appartements de type studio, 2 ½ pièces, 3 ½ pièces et 4 ½ pièces dès juin 2021. Amorcée à l’été 2019, la construction est complétée à 50 %.

Depuis l’acquisition du bâtiment de la rue Fraser en 2014, Gestion Résidences des Bâtisseurs aura donc investi plus de 30 M$ en améliorations, rénovations, ajouts de services et agrandissements. Ce nouveau développement comblera une demande croissante pour des appartements de haute qualité, dont les caractéristiques correspondent aux besoins et aux attentes des retraités de la région en matière de confort, de sécurité et de services.

«La Résidence des Bâtisseurs se positionne maintenant comme un incontournable auprès de la clientèle régionale. Depuis 2014, nous y avons constamment apporté des améliorations et ajouté des services tenant compte de la demande de nos résidents. Nous avons une belle équipe et la qualité des activités, des services et de l’hébergement est reconnue. Le degré de satisfaction des résidents est éloquent et ils apprécient la beauté de l’environnement dans lequel nous sommes établis», souligne le directeur général de la résidence louperivoise, Benoit Belzile.

Reliée au bâtiment principal par une passerelle, la nouvelle aile comportera, outre 91 logements, une grande salle de loisir permettant la présentation de spectacles, une aire de billard, deux allées de quilles et une terrasse avec vue sur le fleuve. À terme, cette réalisation créera près d’une vingtaine d’emplois dans les secteurs des soins, de l’entretien ménager et de la restauration.

Le responsable de la location, Réjean Boudreau, confirme que la période de prélocation est lancée. Il précise : «Nous avons déjà une liste de clients en attente qui ont manifesté leur intérêt en prévision de l’ouverture du nouveau développement en juin prochain. Nous acceptons dès maintenant les réservations et confirmations de location. Nous sommes en mesure de répondre aux questions des personnes intéressées et de leur présenter les plans de leur futur appartement. Si la situation sanitaire l’autorise, nous pourrons aussi organiser des activités portes ouvertes au printemps 2021.»

Le président de Gestion Résidences des Bâtisseurs, Sébastien Gauthier, est heureux de l’engouement des retraités dans la MRC de Rivière-du-Loup. Il indique : «L’intérêt des gens envers les Bâtisseurs ne se dément pas depuis 2014. L’investissement majeur auquel nous procédons reflète bien le type de produit que nous souhaitons offrir : une variété d’appartements pour nous adapter aux besoins de la clientèle, à tous les prix, et disposant de nombreuses commodités pour garder les résidents actifs.»

CENTRE DE SOINS LE PHARE

Par ailleurs, la Résidence des Bâtisseurs Rivière-du-Loup remodèle ses services de soins pour les regrouper sous le vocable de centre de soins Le Phare, à l’instar des autres résidences du groupe Les Bâtisseurs disposant de telles installations. Plus qu’une simple refonte cosmétique, le concept du centre de soins Le Phare consolidera l’offre de service à l’intention des personnes en perte d’autonomie cognitive ou physique à compter de ce mois d’octobre. Outre les services de repas, d’entretien ménager, de buanderie et d’accompagnement 24/7, les résidents bénéficieront notamment d’activités de loisir, d’un bain thérapeutique, d’aide à l’hygiène personnelle, aux déplacements et aux activités de la vie quotidienne, de soutien aux régimes alimentaires particuliers, de plans de soins adaptés, de services de surveillance et d’administration de médicaments.

Le centre de soins Le Phare, adapté aux personnes à mobilité réduite, accueillera des résidents dont la condition nécessite un accompagnement et des soins spécifiques, qu’ils habitent déjà à la Résidence des Bâtisseurs ou qu’il s’agisse de personnes référées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent en vertu d’ententes de service. Le centre offrira également un hébergement de court séjour à des personnes vivant une période de convalescence, en fonction de leurs besoins. Il comptera au total 37 chambres et studios, dont 12 unités présentement en construction dans le pavillon principal. Le réaménagement de l’ensemble aura nécessité un investissement de 1,2 M$ et induira l’embauche de six préposé.e.s aux bénéficiaires supplémentaires.

En conclusion, monsieur Gauthier rappelle : «Notre mission est d’offrir aux nouvelles générations de retraités un environnement sain, stimulant et confortable où ils se sentent en sécurité avec le soutien attentionné de notre personnel. Nous faisons le pari d’investir dans les régions et nous sommes fiers d’accroître notre offre afin que les retraités puissent demeurer dans leur communauté. Cela s’exprime au quotidien à travers notre promesse : près de vous, près de chez vous.»