1,2 M$ pour des travaux routiers à Saint-Hubert et Saint-Simon

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, a fait l’annonce le 28 septembre au nom du ministre des Transports, François Bonnardel, d’une aide financière totalisant 1 230 000 $ pour des travaux routiers à Saint-Hubert et Saint-Simon.

La Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski reçoit une somme de 478 000 $ pour la réfection de la route de la Grève. «Elle est de plus en plus utilisée, par les résidents permanents et les touristes. Sans cette aide, une petite municipalité aurait de la difficulté à réaliser de tels travaux», a commenté le maire Richard Caron.

Le maire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Gilles Couture, était également bien heureux de voir que le gouvernement du Québec accordait un montant de 752 000 $ pour la réfection d’une portion du Chemin Taché Ouest. «Je remercie notre député et le ministre Bonnardel. Il s’agit d’autres travaux sur cette route presque collectrice (avec la route 185) mais de juridiction municipale, ils s’ajoutent au bout fait cet été. En tout, 77 % des réparations sur ce chemin de 18 kilomètres seront réalisées, il reste un tronçon de 4 kilomètres qui fera aussi l’objet d’une demande d’aide financière de notre part en lien avec le prochain budget du gouvernement du Québec», a indiqué le maire.

Le député a précisé que les travaux concernant ces deux annonces seront effectués cette année.