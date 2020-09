Le député Maxime Blanchette-Joncas conclut sa tournée estivale

Au cours des dernières semaines, le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a sillonné sa vaste circonscription, à la rencontre de gens, d’organismes et d’entreprises pour prendre directement connaissance de la réalité de ses concitoyens sur le terrain.

«De Rimouski à Pohénégamook, de Trois-Pistoles à Esprit-Saint, j’ai discuté avec des gens qui m’ont parfois confirmé mes intuitions et ma connaissance de leurs enjeux, parfois dévoilé des facettes peu connues de leur coin de pays, de leurs talents et de leurs préoccupations. Leur contribution servira à alimenter notre plan de relance lorsque la pandémie modèrera ses effets. Je conserve chacun de ces entretiens comme autant d’aide-mémoire pour m’aider à accomplir le mandat que vous m’avez confié en octobre 2019, soit de vous servir», indique M. Blanchette-Joncas.

Dans la plupart des cas, le député a publié sur les réseaux sociaux des photos ou des vidéos de ses visites afin de partager ses découvertes à l’ensemble de la population. Il est possible de les retrouver sur le fil Facebook à l’adresse MaximeBlanchetteJoncas.bq, par le mot-clic #cafaitdubiendesvoir. «Ces diverses rencontres m’ont démontré une fois de plus la grande capacité de mes concitoyens à s’adapter rapidement et efficacement aux situations les plus complexes», s’émerveille M. Blanchette-Joncas. Ce dernier a aussi entrepris des rencontres personnalisées avec 39 conseils municipaux de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques. Il participera cette semaine au caucus du Bloc québécois en prévision des activités parlementaires qui reprendront le 23 septembre à la Chambre des communes, à l’occasion du discours du Trône.

«Avec mes 30 collègues députés et mon chef Yves-François Blanchet, nous en profiterons pour dévoiler le plan de relance de notre parti, après avoir mené des centaines de consultations lors de nos tournées respectives. Le Bloc québécois s’apprête ainsi à poursuivre sa défense des intérêts des Québécois, de façon constructive», conclut Maxime Blanchette-Joncas.