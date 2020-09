La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup retournera près de 1,6 M$ en ristournes

Le 26 aout dernier, la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup a tenu sa première assemblée générale extraordinaire (AGE) en mode virtuel afin que les membres puissent exercer leur droit de vote sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration.

Le projet de partage ayant été accepté, ce sont près de 1 600 000 $ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité, sous forme de ristournes individuelles et collectives pour l’année 2019. C’est grâce à sa performance que la coopérative de services financiers peut poursuivre sa mission et son engagement.

«Nous procéderons cet automne au versement de ristournes totalisant 1 390 800 $ dans les comptes des membres et au dépôt de 184 600 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres que nous sommes en mesure de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités», a mentionné Christian Pelletier, président du conseil d’administration de la Caisse. «Par ailleurs, l’évolution de la ristourne, telle qu’adoptée par nos membres, reconnait davantage leur détention de produits de financement, d’épargnes et de protections. Cette formule simple et équitable permet de verser un montant à plus de 97 % de ceux-ci», précise-t-il.

Rappelons qu’au printemps dernier, l’assemblée générale annuelle de la Caisse a dû être reportée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Après une mobilisation exceptionnelle des équipes du Mouvement Desjardins, ce sont finalement plus de 200 caisses qui tiennent une AGE virtuelle entre le 16 aout et le 17 septembre afin de permettre le versement des ristournes qui s’élèvent à plus de 317 M$.