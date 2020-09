Le CPE les Calinours inaugure la cour extérieure de son installation de Notre-Dame-du-Lac

Le 3 septembre dernier, le CPE les Calinours a procédé à l’inauguration officielle de la cour extérieure de son installation du quartier Notre-Dame du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac. La réalisation de ce projet a nécessité un investissement de 120 000 $.

C’est en octobre 2019 que le centre de la petite enfance (CPE) achevait son projet d’aménagement grâce à la participation financière de précieux partenaires : ministère de la Famille 50 000 $, les Caisses Desjardins des Lacs du Témiscouata et du Portage 20 000 $, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 5 000 $, le Groupe de médecins du Témiscouata 5 000 $, Services financiers Garon et associés, Excavation Joseph Dumont et le Centre horticole du Témiscouata.

«Pour souligner ce beau partenariat, une plaque souvenir a été dévoilée lors de l’évènement», a noté Denis Blais, directeur général. Cette installation du CPE les Calinours est située au 684 rue Bélanger à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac.