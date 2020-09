Défi Gratte-Ciel virtuel : Josiane Lajoie marchera de Dégelis à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Josiane Lajoie, pompière de Dégelis, relève le Défi Gratte-Ciel pour une septième fois. En cette année de pandémie, l’évènement devient virtuel. Mme Lajoie marchera donc le samedi 19 septembre prochain la distance entre Dégelis et Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Le Défi Gratte-Ciel consistait à monter 13 fois les 48 étages de la tour de la bourse à Montréal afin de recueillir des fonds pour l'organisme Dystrophie musculaire Canada. «Les organisateurs ne peuvent pas rassembler de 700 à 800 personnes en 2020, on doit donc réaliser un défi dans notre milieu. Moi je marcherai 40 kilomètres sans arrêt en équipement de pompier», a expliqué Mme Lajoie.

Partout au Canada, les participants peuvent choisir, à partir d’une gamme d’options, quel défi relever en anticipation de l’évènement virtuel qui aura lieu le 26 septembre prochain. «On doit se filmer ou se prendre en photo et présenter ça sur le site du Défi Gratte-Ciel avec le montant d’argent amassé», a noté la pompière.

«Mon objectif est de 800 $», a-t-elle précisé. Les personnes qui voudraient faire un don peuvent le déposer dans les tirelires à cet effet dans les bureaux municipaux, le remettre aux pompiers qui accompagneront Josiane Lajoie sur son parcours le 19 septembre (départ à 8 h 30 de la caserne de Dégelis) ou l’effectuer sur le site de l’évènement à muscle.akaraisin.com (cliquez sur «donner» en haut de la page et tapez le nom de Josiane Lajoie).

«C’est avec joie et fierté que j’ai décidé de me joindre encore une fois aux professionnels du 911 afin de relever le Défi Gratte-Ciel. (…) Je souhaite ainsi donner espoir aux petits et grands atteints de dystrophie musculaire et contribuer concrètement à aider ceux dont les muscles ne répondent plus. Un sincère merci comme toujours pour votre appui et vos encouragements fidèles», a-t-elle laissé savoir sur le site web de la 23e édition du Défi Gratte-Ciel.