Plus de 1,4 M$ pour quatre projets dans la région du Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi d’une aide financière de 1 447 595 $ pour la réalisation de quatre initiatives régionales soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), ce mercredi 9 septembre.

Ces projets répondent aux priorités de développement établies par la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

«Il est primordial pour notre gouvernement d'appuyer des initiatives régionales qui répondent aux priorités des collectivités du Québec, particulièrement en cette période de relance économique. Grâce à cette aide financière, notre gouvernement donne aux élus du Bas-Saint-Laurent les moyens de soutenir des projets porteurs qui contribueront à optimiser le potentiel socioéconomique de la région, et j'en suis fière!», a mentionné Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

«L'aide octroyée aujourd'hui permet aux promoteurs d'entreprendre et mener à terme des projets mobilisateurs pour leur communauté. Dans une perspective de relance économique, ces initiatives contribueront grandement au rayonnement du Bas-Saint-Laurent et favoriseront le développement de notre territoire, en plus d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens», a ajouté Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

«Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui cette aide à des organisations de notre milieu. Ces sommes contribueront à la diversification des interventions dans nos territoires afin de maintenir performante notre structure économique et sociale. Il est important de soutenir ces efforts qui assurent notre qualité de vie», a complété Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, président par intérim du Collectif de développement du Bas-Saint-Laurent et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions.

FARR

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Depuis la mise en place du FARR, des sommes totalisant plus de 12,1 M$ ont déjà été annoncées pour la réalisation de 50 projets et ententes sectorielles au Bas-Saint-Laurent.

Depuis le 1er avril 2020, le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) a pris la relève du FARR.

Par ailleurs, rappelons qu'une aide de 363 000 $ a été annoncée le 13 juillet dernier pour renforcer la symbiose industrielle dans le Bas-Saint-Laurent et qu'une somme de 747 000 $ a été accordée pour trois projets de développement durable dans la région, le 1er septembre dernier.