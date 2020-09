Le Parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent se poursuit

Cette année, un Parcours Parkinson au Bas-Saint-Laurent spécial est présenté et il se poursuit jusqu’au 19 septembre. Comme il est impossible de prévoir la situation sanitaire, une nouvelle formule a été mis en place.

Sous le thème «À deux mètres de votre générosité», l’événement fait la promotion de l’activité physique, aussi reconnue comme une approche complémentaire à la médication pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec le Parkinson.

Les personnes qui participeront au Parcours Parkinson Bas-Saint-Laurent, permettront d'offrir des services de proximité dans la communauté et de soutenir ceux qui sont touchés par la maladie.

COMMENT PARTICIPER ?

Faites-vous commanditer par la famille, les amis, les collègues de travail… Ayez toujours à l’esprit d’observer les consignes sanitaires de la santé publique… Si vous avez l’envie de bouger, voici quelques idées :

Fixez-vous un objectif et cumulez les kilomètres (marche, randonnée, vélo, …) lors de vos sorties.

Organisez une activité spécifique en famille et bougez en fonction du défi choisi (marche, danse, Tai Chi, …)

Pédalez et accumulez les kilomètres sur votre vélo d’appartement pour atteindre le défi que vous vous êtes fixé (10km, 20 km, 50 km, …)

Les participants sont invités à partager vos exploits via leurs réseaux sociaux pour donner de la visibilité à la cause du Parkinson et ainsi amasser des fonds qui permettront à Parkinson Bas-Saint-Laurent d’accompagner les personnes de la région vivant avec la maladie afin qu’elles puissent continuer à se donner le pouvoir d’agir.

Il est possible de s'inscrire au www.parcoursparkinson.ca. Pour information : 418-722-0600