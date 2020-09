Le Bloc Québécois somme Garneau d’agir pour le transport aérien

Les députés de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, et de Manicouagan, Marilène Gill, de même que le député de Pierre- Boucher—Les Patriotes—Verchères et porte-parole du Bloc Québécois en matière de transports, d’infrastructure et de collectivités, Xavier Barsalou-Duval, demandent au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, d’intervenir afin de minimiser les effets de la hausse prohibitive des frais de NAV Canada, l’organisme chargé de fournir les services de navigation aérienne.

«Cette hausse de 30 % des frais de NAV Canada aura un impact majeur sur les vols aériens régionaux. Chaque jour où ils mettront un avion dans les airs, les petits transporteurs vont devoir assumer une grosse facture de plus, ce qui mènera inévitablement à une hausse du prix des billets. Le ministre Garneau aurait déjà dû voir le problème, mais il n’est pas encore trop tard pour agir», explique le député Blanchette-Joncas.

De plus, le Bloc Québécois rappelle que NAV Canada avait déjà tiré la sonnette d’alarme auprès du ministre des Transports, mais que celui-ci avait simplement répondu par une fin de non-recevoir. Résultat : les compagnies aériennes régionales devront payer une fortune en frais. Finalement, ce sont des millions de dollars supplémentaires qui seront assumés par les voyageurs.