Bernard Généreux accueille avec enthousiasme la nouvelle équipe conservatrice

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, accueille avec enthousiasme la nomination d’une équipe diversifiée et compétente pour diriger le caucus conservateur du Canada jusqu’aux prochaines élections.

«Notre équipe conservatrice a l’immense honneur de voir Richard Martel (Chicoutimi – Le Fjord, Québec) joindre ses rangs au poste de lieutenant politique du Québec. Richard est un homme engagé et rassembleur, bien connu à travers la province, particulièrement par la communauté sportive du hockey junior. Il saura transmettre sa fougue au caucus. Loin d’avoir la langue de bois, son éloquence et sa pertinence en font une ressource bien choisie. Il sait capter l’attention de son auditoire et insuffler un fort esprit de corps à ses collègues», a mentionné M. Généreux.

Le député a remercié Alain Rayes (Richmond-Arthabaska) qui a au cours des trois dernières années été lieutenant politique du Québec. «Je tiens également à souligner le nouveau rôle que mon collègue Gérard Deltell (Louis-Saint-Laurent, Québec) qui s’est vu confier le poste de leader à la Chambre de l’Opposition officielle, un poste éminemment stratégique, particulièrement à travers le spectre de la prochaine session parlementaire», a indiqué Bernard Généreux.

Notez que Erin O’Toole, le chef des conservateurs du Canada et de l’Opposition officielle, annoncera son cabinet fantôme la semaine prochaine. Le discours du Trône pour sa part est prévu le 23 septembre.