La Popote roulante bientôt disponible à Notre-Dame-du-Portage

Les citoyens de Notre-Dame-du-Portage seront heureux d’apprendre que le service de Popote roulante sera offert dès le 9 septembre, grâce à l’équipe du Centre d’action bénévole des Seigneuries.

Trois midis par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, une personne bénévole fera la livraison de repas chauds incluant soupe, plat principal et dessert. Les portions sont généreuses et les différents groupes alimentaires sont présents dans l'assiette. Les repas sont offerts pour la modique somme de 8,20 $ et sont payables à la fin du mois, soit par chèque, en argent ou par virement bancaire.

Ce service vient en aide aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux personnes de 65 ans et moins en convalescence ou présentant un handicap temporaire ou permanent. Il pourrait aider un(e) voisin(e), un(e) ami(e) ou un membre de votre famille. En plus de permettre une saine alimentation, la livraison à domicile permet de recevoir la visite régulière d'une personne bénévole, brisant ainsi la solitude.

Le service est aussi disponible dans les municipalités suivantes : St-Épiphane, St-Hubert, St-Cyprien, St-Paul-de-la-Croix, St-Antonin, Cacouna, St-Arsène et Rivière-du-Loup. Les modalités diffèrent légèrement selon les municipalités (prix du repas, jours de livraison). Actuellement, 137 personnes bénéficient du service dans la MRC.

Pour inscription, communiquez avec le Centre d’action bénévole au 418-867-3130 p.212