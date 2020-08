Un camion-échelle pour Saint-Alexandre

La municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et le Service de sécurité incendie KamEst pourront désormais compter sur un nouvel équipement, et pas le moindre, puisque la caserne 10 a fait l’acquisition d’un camion-échelle.



Le nouveau véhicule, acquis pour la somme de 70 000 $ (avant taxes) est un E-One Cyclone II de 1997. Voilà pour les présentations, quant aux caractéristiques, le véhicule est équipé d'une échelle de 100 pieds et d'une pompe de 1 200 gallons par minute. Le camion est aussi doté d'un réservoir d'eau de 420 gallons.

Il s’agit d’un véhicule américain qui a notamment été en service au Elmhurst Fire Department dans l'état d'Illinois avant de servir dans la province en location aux services incendie de Québec et de Saguenay.

Le directeur du SSI KamEst, Robin Laplante, ne s'en cache pas, il est particulièrement fier de cette nouvelle acquisition. «À ce prix, on ne se le cachera pas, c'est une "luck", ça vaut beaucoup plus. C'est le frère du camion 214 de Rivière-du-Loup, mais plus âgé de 4 ans. La municipalité de Saint-Alexandre m’a donné un budget et nous avons réussi à le respecter.» C’est la conclusion d’une recherche qui s’est effectuée sur quelques années, notamment avec l’aide de l’entreprise 1200 degrés.

La couleur orangée du véhicule est peu usuelle au Québec dans le domaine de l'incendie, mais c'est l'une des raisons qui explique le prix relativement bas du véhicule qui peut facilement atteindre plus de 1,2 M$ neuf. «Le faire peinturer en rouge c'est 50 000 $ alors nous allons faire avec cette couleur (rire). L'important c'est l'état du camion et son moteur sera même certifié par Cummings», souligne M. Laplante.

La prochaine étape visera la formation des pompiers afin de les rendre aptes et habiles à manœuvrer le véhicule et opérer la fameuse échelle. Deux pompiers détiennent déjà la formation, ainsi le véhicule sera prêt à l'emploi dès son arrivée à la caserne 10.

Quant à ceux qui se questionnent à savoir si le véhicule entrera dans la nouvelle caserne, c’était bien mal connaitre le directeur du SSI KamEst. «J’y pensais déjà avant la nouvelle caserne alors nous l’avons prévue dès l’élaboration des plans et la caserne a été conçue à cet effet», répond Robin Laplante.

Ce dernier explique que le Service de sécurité incendie tout comme les élus de la municipalité de Saint-Alexandre avaient à cœur de respecter les normes de la NFPA qui prévoit l'utilisation de camion-échelle dans les classifications d'incendie à risques élevés, notamment avec des bâtiments de plus de trois étages et locaux industriels à grande surface. La présence sur le territoire de la municipalité d'industries, pensons seulement à Aliments Asta, et du Centre d'hébergement Villa Maria ont pesé dans la balance.

Le SSI KamEst regroupe les municipalités de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-André et de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Avec ses trois casernes, le SSI KamEst compte sur un total de 40 pompiers.