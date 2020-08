Simon Dion-Viens en piste ce week-end

Simon Dion-Viens sera en piste ce week-end pour la première course de la saison 2020 du circuit de l’Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction dans la série NASCAR ProCam Supertruck. Après une pause de plusieurs mois, le pilote du Kamouraska coursera au volant d’un tout nouveau bolide aux couleurs de Castrol Canada.

«Tous les membres de mon équipe de course et moi-même avons très hâte d’être de retour en piste. Bien que je sois resté actif durant l’été, les courses me manquaient énormément», confie Dion-Viens avec beaucoup d’enthousiasme.

Pilote régulier de la série NASCAR canadienne, Dion-Viens devra s’acclimater à un tout nouveau bolide, une camionnette acquise il y a seulement quelques semaines par l’équipe SDV Autosport.

«J’ai été capable de mettre en branle ce projet très rapidement […] Je dois aussi remercier mes équipiers qui ont mis l’épaule à la roue afin de réviser de fond en comble notre nouveau bolide de course et de le mettre à nos couleurs habituelles», explique le pilote du Kamouraska.

Simon Dion-Viens aborde ce nouveau défi avec beaucoup d’optimisme : «Je crois que nous aurons beaucoup de plaisir à rouler dans la série NASCAR Pro Cam Supertruck pour les 3 courses prévues à la saison 2020. Les membres de mon équipe et moi sommes des habitués des circuits routiers dans la série NASCAR Pinty’s. Nous aurons donc l’opportunité d’en apprendre encore plus sur les réglages de course d’une voiture conçue pour les circuits ovales et je pourrai ainsi peaufiner mon pilotage en vue de notre retour en 2021 dans la série canadienne de NASCAR », conclut-il.

L’action débutera ce samedi le 29 août à l’Autodrome Chaudière et deux autres courses sont prévues les 12 et 26 septembre prochains.

Il est possible de suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook et Instagram au sdvautosport.