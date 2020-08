Deux bourses d’études pour des diplômées en Techniques administratives

Kassandra Blier, originaire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, et Maude Lavoie, originaire de Cacouna, ont reçu chacune une bourse d’études d’un montant de 1 000 $ de la Fondation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), dans la catégorie « Soutien financier et persévérance scolaire ».

Elles sont toutes deux diplômées du programme Techniques administratives (Comptabilité et gestion) du Cégep de Rivière-du-Loup. Ce programme de bourses de la Fondation des CPA s’adresse aux étudiants en voie de s’inscrire à l’un des programmes de baccalauréat reconnu par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec débutant à l’automne 2020 et qui ont besoin d’un soutien financier pour les aider à assumer les frais de scolarité afférents à leur première session universitaire.

Pour les deux récipiendaires, leur choix de carrière s’est confirmé grâce à leur passage en Techniques administratives. «Mon parcours étudiant m’a permis de découvrir un domaine d’études que j’adore! J’ai d’ailleurs pu explorer davantage le domaine de la comptabilité en tant que technicienne comptable chez Résultats HB, une firme comptable de Rivière-du-Loup. J’ai décidé de poursuivre mes études à l’Université Laval, où je pourrai éventuellement obtenir mon titre de comptable professionnelle agréée», indique Kassandra Blier. Quant à Maude Lavoie, qui a travaillé pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton cet été et qui poursuivra des études en comptabilité à l'Université Laval, «le dévouement et la passion des enseignants de ce programme m’ont permis de développer les compétences nécessaires à l’obtention de la bourse, je les remercie grandement!»

Chaque année, la Fondation soutient une centaine d’étudiants de partout au Québec en offrant plus de 250 000 $ en bourses et prix. Grâce à ses différents programmes de bourses, la Fondation accompagne des jeunes moins privilégiés vers le succès, encourage l’engagement social et souligne l’excellence de la relève CPA. Le Cégep tient à féliciter ses deux diplômées pour l’obtention de cette bourse.