Maintien des programmes sport-études et arts-études au CSS de Kamouraska – Rivière-du-Loup

Les programmes particuliers des écoles du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup se poursuivront grâce à certains ajustements. La direction générale du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup souhaite rassurer les parents en lien avec les annonces ministérielles concernant l’offre d’activités scolaires artistiques et sportives de ses écoles secondaires.

Les directions des écoles du centre de services scolaire confirment qu’ils seront en mesure de maintenir ces programmes, tout en assurant le respect de l’étanchéité des groupes-classes pour les programmes sport-études, arts-études ainsi que les concentrations.

Toutefois, certaines adaptations seront nécessaires afin d’assurer le respect des règles et la sécurité des élèves et du personnel concernés. La situation de chaque école secondaire sera prise en compte et pourra moduler l’offre de ces programmes.

La rentrée scolaire 2020-2021 demeure particulière et exige une vigilance accrue afin de s’assurer d’une offre de services éducatifs de qualité aux élèves de notre territoire.