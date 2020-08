CISSS du Bas-Saint-Laurent: 37 M$ pour faire face à la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme avoir déboursé 37 M$ depuis le 13 mars pour faire face à la pandémie liée au nouveau coronavirus.

«À ce moment-ci, les couts liés à la COVID-19 sont de 37 M$. Les principales dépenses sont liées à la masse salariale, les ajouts de personnel, les embauches JeContribue, les heures supplémentaires... On y retrouve également toutes les mesures liées à la sécurité, l'achat de fournitures, etc.», répond la porte-parole, Ariane Doucet-Michaud.

En juillet dernier, le CISSS faisait état de plus de 18 M$ de dépenses en lien avec la COVID-19. À peine un mois plus tard, le montant augmente de près de 19 M$. «C'étaient les chiffres de P2 (période financière) et nous sommes à P4. On parle d'environ 9 M$ par période financière», ajoute Mme Doucet-Michaud.

Rappelons que pour son dernier exercice financier qui prenait fin en mars dernier, le CISSS du Bas-Saint-Laurent se retrouvait avec un surplus de 0,8 % du fonds d'exploitation, soit environ 6,3 M$.