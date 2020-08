Opération de sécurité routière dans la région

Le 19 aout depuis midi, les policiers de l’ensemble des Centres de services de la Sûreté du Québec des régions du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont en opération «Impact» de sécurité routière.

Ce type d’opération cible les excès de vitesse, le porte de la ceinture de sécurité, l’utilisation du cellulaire au volant et la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. La SQ rappelle que dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause.

La vitesse ou la conduite imprudente demeurent les principales causes de décès sur les routes de la province. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant et en adoptant des comportements responsables et sécuritaires.

Depuis le début de l’année 2020, 123 collisions mortelles sont survenues sur le territoire comparativement à 115 à pareille date l’an dernier. Parmi ces collisions, 31 impliquent des motocyclistes, alors qu’en 2019 le nombre était de 19.