Défi 24 heures Guildo Côté : 9 000 $ pour la santé

C’est le 18 juillet dernier que le Dr Guildo Côté a réalisé l’exploit de faire 24 heures à vélo sur les routes du Témiscouata. C’est donc avec joie que Louyse Desrosiers, directrice générale de la Fondation de la santé du Témiscouata, a reçu un montant de 9 000 $ des mains de M. Côté.

Ce montant servira à la réalisation de projets destinés aux établissements de santé de la MRC du Témiscouata.

Initiateur de cet événement, le Dr Guildo Côté a contribué à en faire un succès et la totalité des dons amassés lors de ce défi incroyable ont été remis à la Fondation de la santé du Témiscouata. Elle tient à remercier la population pour leur appui de même que les précieux commanditaires soit la Ville de Pohénégamook, les Municipalités de Rivière-Bleue et Packington et tout particulièrement M. Côté pour son implication et sa générosité.