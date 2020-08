L’Éco-site vous propose un défi : spéléologie ou escalade

Recherchez-vous un nouveau défi en cette saison estivale? L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata à Saint-Cyprien vous propose d’explorer une caverne ou de grimper sur une falaise, deux activités offertes dans les prochaines semaines.

Des visites éducatives sur la spéléologie et l'hydrologie sont planifiées les samedis 15 et 29 aout de même que le 12 septembre, de 10 h à 13 h. «Nous allons vous faire visiter un site exceptionnel qui comporte tous les éléments à la compréhension des phénomènes karstique. De plus, une des cavernes est toujours en activité. Elle est aussi composée de différents niveaux de difficulté, ce qui permet d'explorer ses limites psychologique et physique au rythme de chacun», peut-on lire sur la page Facebook de l’Éco-site.

«Cette activité a lieu sur le territoire du parc national du Lac-Témiscouata, plus précisément au ‘’trou des perdus’’. Deux spéléologues, Colette Drouin et Jérôme Leduc, accompagnent les groupes formés d’un maximum de 10 personnes», a expliqué Leela Guilbert, coordonnatrice de l’Éco-site. Il y aura la visite des phénomènes à l'extérieur puis à l'intérieur d'un canyon. Pour terminer, ce sera l’exploration d'une caverne exceptionnelle. Pour cette activité, on note qu’il faut être en forme car il y a une marche d'approche de 30 minutes à l'aller et au retour. Le cout est de 25 $ par personne.

Votre quête d’aventure originale pourrait également vous mener à escalader une falaise. L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata offre la possibilité de participer à une sortie découverte le samedi 29 aout qui vous amènera en pleine nature sur un site d’escalade magnifique. Vous serez accompagné par un guide expérimenté et breveté de la Fédération québécoise de la Montagne et de l’Escalade. Il vous encadrera tout le long de façon à ce que vous puissiez profiter de cette activité de façon sécuritaire. Cette sortie aura lieu de 13 h à 16 h 30. Le cout est de 50 à 70 $ selon l’âge. Le rendez-vous est dans le stationnement de l’Éco-site, accessible par la route 232 en direction de Squatec et non loin de l’embranchement de la route 293 menant à Saint-Cyprien. Pour vous inscrire à l’une ou l’autre des activités, appelez au 418-551-0811.

«Nous avons également une activité de peinture sur plage. Il s'agit de peinture réaliste, nous tâcherons donc de retranscrire les fabuleux paysages de l'Éco-site», a noté Leela Guilbert. L’atelier sera dirigé par Monique Lagaçé le samedi 22 aout, de 13 h à 16 h.

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata à Saint-Cyprien est reconnu pour sa plage de sable fin et le lac magnifique sur lequel il est possible de faire du kayak, pédalo, planche à pagaie, des équipements loués directement sur place. On note aussi un camping sauvage et des sentiers de randonnées. Géré par un organisme à but non lucratif, l’Éco-site est voué à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement. Vous pouvez consulter tous les détails de la programmation sur le site internet www.ecositelactemiscouata.com ou sur la page Facebook www.facebook.com/ecositetemiscouata/