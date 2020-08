Quatre organisations proposent un nouveau modèle pour le transport aérien régional

Un nouveau modèle d’exploitation pour les dessertes aériennes régionales a été proposé, le 7 aout, au ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Dans leur mémoire, les quatre organisations démontrent que le système actuel ne fonctionne pas et comporte plusieurs lacunes empêchant les transporteurs de détenir un volume suffisant dans leurs avions et les passagers d’avoir des billets à prix compétitifs.

Pour connecter les régions efficacement et durablement, les organisations proposent que les liaisons aériennes régionales soient attribuées à un transporteur existant ou futur, selon le principe d’appel d’offres public auquel les transporteurs soumissionnent pour obtenir la licence d’exploitation. En ce moment, ce modèle prévaut aux États-Unis et en Australie occidentale.

L’encadrement serait effectué par un organisme de gestion, en coopérative ou en régie. Il aurait pour objectif de mettre en place les meilleures conditions possibles pour assurer un service aérien de qualité et compétitif pour les citoyennes et les citoyens des régions du Québec. Il serait administré par un conseil d’administration compétent formé d’élues et d’élus municipaux, de membres de l’industrie ainsi que d’experts sectoriels.

L’organisme serait responsable notamment de la gestion de l’offre des dessertes régionales (par attribution), de la négociation et de la coordination de la connectivité avec les transporteurs nationaux, de la gestion des réservations, des tarifs, des horaires, des fréquences et de la perception des revenus passagers ainsi que de la coordination des éléments de marketing.

Notons qu’au cours des dernières semaines, les quatre organisations ont travaillé en étroite collaboration avec deux firmes indépendantes et spécialisées, Explorer Solutions et Raymond-Chabot-Grant-Thornton. Plusieurs entrevues ont été effectuées avec les aéroports, les transporteurs nationaux et régionaux, les municipalités, les porteurs de projets ainsi que les organismes partenaires, notamment les usagers et les gens d’affaires provenant des quatre coins du Québec.