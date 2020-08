Soutien de près de 1,4 M$ à l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre de sa tournée des régions touristiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx a confirmé le 5 aout l'attribution d'une enveloppe de 1 386 812 $ à Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Cette aide financière servira à soutenir les projets de développement de l'offre touristique des entreprises de la région qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19. Les sommes seront disponibles grâce à la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT).

«Le tourisme est au cœur de l'activité économique de la région du Bas-Saint-Laurent. Ici comme ailleurs au Québec, il est primordial de soutenir les petites et moyennes entreprises touristiques régionales, qui font toute la richesse et l'authenticité de notre destination. Grâce aux sommes consenties dans le cadre de cette entente et à l'ajout d'un volet de soutien aux entreprises pour contrer les effets découlant de la pandémie, nous agissons concrètement afin de préserver la qualité de l'offre touristique dans toutes les régions du Québec en vue de la relance», a commenté par voie de communiqué la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Cette annonce fait suite au dévoilement, par la ministre du Tourisme le 11 juin dernier, du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des EPRT, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022.

L'EPRT 2020-2022 comprend les trois volets suivants : soutien d'urgence pour l'ouverture de la saison touristique 2020, soutien aux projets collectifs d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie et soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale.

La ministre Caroline Proulx ainsi que le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata ont prévu faire une déclaration de presse au quai de Rivière-du-Loup en après-midi aujourd’hui et visiter la Société Duvetnor.