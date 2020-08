Feux d’artifice au lac Jerry à Packington

Le lac Jerry a pétillé sous les regards d’un millier de spectateurs ce vendredi 31 juillet vers 21 h 15. Les feux d'artifice se sont reflétés sur l’eau à partir de la plage du lac et ont ébloui la région d’une vague de chaleur. Les organisateurs Harold Thériault et Félix Dubé se réjouissent de l’engouement que leur évènement, mis sur pied en trois jours à peine, a soulevé.

La réalisation des deux hommes est surprenante. En quelques jours, ils ont réussi à amasser 6000 $. Au départ, l’objectif à atteindre était de 1500 $ pour payer les feux d’artifice. Leur but largement dépassé, ils ont finalement gâté la population avec 3500 $ de pyrotechnie, somme à laquelle David Jalbert d’Auclair, l'homme derrière la mise en place des feux, a ajouté 500 $. C’est ainsi 4000 $ de couleurs vives qui ont éclaté, laissant déjà un coussin de 2000 $ pour l’évènement qui reviendra l’an prochain grâce à la population tissée serrée.

L’idée d’un tel évènement a semé dans l’esprit d’Harold Thériault, originaire de la région, au début de l’été. Amateur de feux d’artifice avec sa conjointe, il souhaitait faire bourdonner le lac silencieux. Peu d’activités entourent l’étendue d’eau, alors c’était un incontournable pour y établir les feux.

«J’avais déjà installé une plateforme sur mon ponton où une glissade et un plongeon s’y tenaient pour les enfants. J’ai aussi mis une caisse de son pour pouvoir animer de mon bateau», confie fièrement M. Thériault.

Le projet avait pris du recul dans l’esprit de l’organisateur après qu'il ait subi une opération à la mâchoire... jusqu’au 27 juillet, jour où Félix Dubé lui a dit «J’embarque!». Après cet instant, tout a déboulé : la recherche de commanditaires et de dons, la publicité autant sur l’eau que sur la route, la mise en place des feux, etc.

«J’ai eu [Félix] avec moi qui m’a aidé, ainsi que des membres de nos familles. Les gens de Packington et du lac Jerry ont embarqué. Les entrepreneurs et les entreprises que je connaissais aussi. Ç'a été au-delà de nos espérances », témoigne avec émotion Harold Thériault. Plusieurs commanditaires ont d’ailleurs renouvelé leur présence l’année prochaine et plusieurs autres se sont montrés enthousiastes à se joindre à eux.

La municipalité a appuyé l’initiative des organisateurs et a louangé leur bonne idée. Même avec les mesures sanitaires en cours à cause de la COVID-19, l’évènement pouvait avoir lieu puisque la plupart des spectateurs étaient en bateau, à leur chalet, en voiture ou se tenaient à deux mètres de distance sur la plage.

Les organisateurs tiennent à remercier leur formidable population, puis les gens de l’extérieur qui se sont déplacés pour le spectacle et qui ont embarqué avec eux dans le projet. «Dès l’an prochain, tenez-vous prêts, ça va grossir, on a déjà plein d’idées», bouillonne de joie M. Thériault.