Reprise de certains services de passeport par la poste et sur rendez-vous

Le gouvernement du Canada a amorcé la reprise progressive de certains services de passeport au Canada.

Depuis le 31 juillet, les Canadiens peuvent présenter une demande de passeport par la poste. S'ils ont besoin d'un passeport dans l'immédiat ou s'ils voyageront dans moins de 30 jours et possèdent une preuve de voyage, ceux-ci peuvent demander un rendez-vous en personne. Les demandeurs peuvent consulter le site Canada.ca/passeport pour en savoir plus et découvrir comment présenter une demande.

Le gouvernement demande aux Canadiens qui n'ont pas de projets de voyage d'attendre avant de demander un passeport. Les délais de traitement devraient être plus longs qu'à l'habitude en raison de la demande élevée et des mesures qui visent à assurer la santé et la sécurité de nos employés et des Canadiens.

Les demandeurs qui sont préoccupés par le renouvellement de leur passeport doivent noter qu'ils peuvent désormais utiliser le processus de renouvellement simplifié dans les deux ans suivant la date d'expiration au lieu du délai habituel d'un an, si leur passeport a expiré le 1er février 2019 ou après cette date. Cela signifie qu'ils ont plus de temps pour renouveler leur passeport s'ils ne voyagent pas bientôt. Le processus de renouvellement simplifié permet aux Canadiens de soumettre un formulaire plus court sans avoir à présenter à nouveau leurs documents de citoyenneté et une déclaration du répondant.

Alors que les Centres Service Canada entament la réouverture progressive et sécuritaire de leurs portes, les services offerts demeurent limités. Les services de passeport sont disponibles sur rendez-vous seulement.

Les Canadiens peuvent continuer de consulter canada.ca/service-canada-accueil pour obtenir les dernières mises à jour.