Une nouvelle convention collective au Service des loisirs de Rivière-du-Loup

C’est au terme de l’assemblée de la section des loisirs du Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup (CSN) tenue le 28 juillet dernier que la dizaine de membres présents ont accepté à l’unanimité la dernière proposition de la Ville de Rivière-du-Loup.

Se terminant en 2026, la nouvelle convention collective prévoit des améliorations notamment au chapitre des horaires de travail, des différents congés, de l’assurance collective, des mouvements de personnel, de la procédure de grief et d’arbitrage et des augmentations salariales qui sont de l’ordre de 2% par année et de 2,25% la dernière année du contrat.

Le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup – CSN, section Service des loisirs est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP–CSN) qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 60 000 membres, dont près de 35 000 travailleuses et travailleurs du secteur public et au le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CSN).