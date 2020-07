100 000 $ pour un Jardin de Solidarité à la Manne rouge je récolte

L’organisme La Manne rouge je récolte a récemment été choisi afin de recevoir une aide financière de 100 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour réaliser un «Jardin de Solidarité». Ce projet vise à augmenter la quantité et la qualité des légumes frais, puis à soutenir le développement d’expérience de travail et de bénévolat auprès de personnes et des familles de la MRC vivant des situations difficiles.

L’an dernier le gouvernement avait lancé un appel de projets et la Manne rouge je récolte avait soumis sa candidature. Sur 45 soumissions, 20 organismes avaient préalablement été sélectionnés pour faire partie du choix final. Sept organismes au Québec ont finalement reçu une subvention, dont la Manne rouge je récolte. D’ailleurs, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, était de passage aux locaux de la rue Beaubien, le 17 juillet.

Le projet louperivois repose sur de solides contributions avec des organismes comme le Carrefour d’Initiatives Populaires, la Bouffée d’Air du KRTB et le CLSC de Rivière-du-Loup. Concrètement, 75 % de la production sera remise en don ou vendue à prix réduit à différents organismes communautaires et un 25 % sera offert à prix régulier. Avec l’argent reçu, la Manne rouge je récolte augmentera sa production d’ici trois ans.

Le programme Jardin de Solidarité est une corde de plus aux volets qui sont travaillés par la Manne rouge je récolte : ateliers de cuisine, ateliers auprès des enfants en camp de jour et en milieu scolaire, l’autocueillette, l’insertion socio professionnelle, lieu d’implication sociale et le groupe d’achat de viande, en plus de la production maraîchère et de pommes.

Le kiosque de la Manne je récolte est ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h. Il est possible de suivre sur la page Facebook de la Manne pour être informé de l’ensemble des activités offertes.