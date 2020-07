Plus de 250 000 $ pour la Route verte des Basques jusqu’au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Québec a accordé le 22 juillet une aide financière de 252 331 $ aux MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata, des Basques et à la Corporation d’aménagement du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska inc. pour permettre l’entretien de la Route verte dans l’ensemble de la circonscription, des Basques jusqu’au Nouveau-Brunswick.

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Denis Tardif en a fait l’annonce au nom du ministre des Transports, François Bonnardel. L’aide financière vise à accroire la mise en place d’infrastructures de transport favorisant les déplacements efficaces, non polluants et encourageant la mobilité durable.

«Je suis ravi de l’aide octroyée pour le développement des transports actifs dans notre région. Cette initiative va permettre de bonifier les choix de transport qui s’offrent aux résidents de Rivière-du-Loup-Témiscouata en plus de contribuer à la relance de l’économie et touristique locale», a commenté le député Denis Tardif.

Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains.

Pour les années de 2019 à 2021, près de 33 M$ ont été octroyés à plus de 140 projets de transport actif par le gouvernement. De nombreuses pistes cyclables pourront ainsi voir le jour partout au Québec.