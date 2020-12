Un nouveau projet au Centre prévention suicide du KRTB

L’équipe du Centre prévention suicide du KRTB dévoile son nouveau projet «Le CPS du KRTB branché sur les réseaux sociaux» qui est rendu possible grâce au Fonds d’urgence et de soutien communautaire octroyé par Centraide Bas Saint-Laurent en collaboration avec Emploi et Développement social Canada.

Un montant de 20 000 $ été accordé, permettant d’ajouter une intervenante au sein de l’équipe. Ariane Briand travaillera à la mise en place de ce projet et aidera l’organisme à déployer plus largement ses services par la mise en place de certaines plateformes Web, tel qu’Instagram et Snapchat.

La présence du CPS sur ces réseaux sociaux répondra à des besoins touchant particulièrement la clientèle des 12 à 35 ans, ainsi que la population en général. La page Facebook demeure en place. Ces plateformes serviront à publiciser les services de l’organisme, à déposer des documents éducatifs et à favoriser la prise de rendez-vous que ce soit par téléphone, par vidéoconférence sur Zoom ou en personne si possible.