Le concours d’écriture « Ma plus belle histoire » récompense des élèves

Le Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ) a souligné la participation et la performance des élèves des centres de formation des adultes des Centres de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs au concours d’écriture Ma plus belle histoire.

Le SEGP-CSQ tient aussi à remercier le personnel enseignant qui a cru et qui a promu ce concours auprès de leurs élèves. Organisé par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), ce concours s’adresse aux adultes en formation pour faire rayonner ce secteur important de l’éducation au Québec.

Parrainé par l’auteur David Goudreault, romancier, poète, dramaturge et slameur, Ma plus belle histoire culmine cette année par la publication des 50 meilleurs textes reçus dans le cadre de ce concours. Des vidéos ont par ailleurs été diffusées par la FSE-CSQ pour rendre hommage à plusieurs gagnantes et gagnants et à leurs enseignantes et enseignants.

Le Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage félicite le gagnant du prix Coup de cœur de ce concours d’écriture : Samuel Côté, CEA de Rivière-du-Loup, Centre de services scolaire de Kamouraska- Rivière-du-Loup (Claudia Beaulieu, enseignante).

Le SEGP-CSQ tient à souligner les deux autres élèves qui ont été publiés dans le recueil national. Du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, on note Samy Fontaine Plourde, CEA de Rivière-du-Loup, (Claudia Beaulieu, enseignante). Du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, il s’agit de Byanka Belisle, CEA de Dégelis (Louise Proulx, enseignante).

Le Syndicat félicite aussi les personnes suivantes pour leur participation et pour leur excellent travail : Laurie-Anne Lavoie, CEA de Rivière-du-Loup (Claudia Beaulieu, enseignante); Bleu Reef Obermayr, CEA de La Pocatière (Isabelle Labrecque, enseignante); Emy Briand, Florence Dubreuil-Morin, Annie Fitz-Back, Cynthia Houle, Dylan Ouellet, CEA de Cabano (Pascal Ouellet, enseignant); Maude Beaudoin, Sabrina Ducas, Samuel Fortin, Nicolas Morin, CEA de Dégelis (Louise Proulx, enseignante).

«Beaucoup d’élèves qui participent au concours ont eu un parcours scolaire ponctué d’embûches. Pour plusieurs, la publication de leur texte est une belle victoire qui leur donnera l’élan nécessaire pour terminer leur parcours scolaire. Depuis 17 ans, la plus belle histoire, c’est celle de ces milliers d’adultes persévérants qui ont repris en main leur destinée grâce à l’éducation des adultes et aux profs qui les accompagnent avec compétence et dévouement. Nous pouvons être fiers d’eux. Ils méritent toutes nos félicitations», a déclaré Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage-CSQ.

Il est possible de visionner le vidéo hommage Coup de cœur sur la page Facebook du SEGP-CSQ et de consulter le recueil local en visitant le site Web du SEGP-CSQ.