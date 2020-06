Soutenir les fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent : un geste solidaire pour la santé régionale

Dans le contexte sanitaire actuel qui entraîne l’annulation de nombreux événements-bénéfice des fondations d’établissements de santé et de services sociaux, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Madame Isabelle Malo, désire souligner la précieuse contribution des dix fondations partenaires du CISSS et encourage la population à continuer de les soutenir.

Madame Malo précise que les fondations, qui font preuve de résilience et de créativité dans ce contexte particulier de pandémie, apportent un élan essentiel au système de santé et de services sociaux bas-laurentien en travaillant activement à recueillir des dons pour soutenir les activités de l’établissement. « Les besoins de notre population étant nombreux, ce sont des partenaires indispensables au développement et au maintien de la qualité des soins et services, partout sur notre territoire. » La présidente-directrice générale du CISSS invite les Bas-Laurentiens à poser un geste de réelle solidarité en faveur des fondations et d’effectuer un don qui pourra faire une différence pour la santé régionale.

Un soutien précieux

L’an dernier, plus de 2,5 millions de dollars ont été investis par les fondations dans les différentes installations du CISSS grâce aux dons reçus, aux diverses campagnes de sollicitation et aux événements tenus sur tout le territoire. Ces contributions permettent aux installations de chaque MRC et aux services régionaux d’acquérir des équipements à la fine pointe des pratiques reconnues et de fournir du soutien ainsi que des soins de santé de haute qualité.

Coordonnées des quelques fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques au www.canadahelps.org ou au 418 851-3700, poste 107

Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima au www.fondationhdnf.ca ou au 418 860-9463

Fondation de la santé du Témiscouata au www.fondationdelasantedutemiscouata.ca ou au 514 831-8230

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup au www.santeriviereduloup.ca ou au 418 868-2121