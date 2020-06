Avis d’interdiction d’arrosage et appel à la réduction de consommation d’eau potable à Rivière-du-Loup

À l’image de nombreuses autres villes du Québec actuellement, la Ville de Rivière-du-Loup émet à son tour un avis d’interdiction d’arrosage de la pelouse à partir du 22 juin. Elle invite également la population à réduire sa consommation d’eau potable.

La sécheresse actuelle amène une faible recharge en eau tant souterraine que de surface. À peine 7,3 mm de pluie sont tombés depuis le début de juin, alors que la moyenne est de 69 mm pour le mois. Les niveaux des deux sources d’approvisionnement sont suivis de très près et des mesures doivent être prises pour s’assurer d’éviter les mauvaises surprises.

Conséquemment, l’arrosage du gazon est interdit en tout temps jusqu’à nouvel ordre. Rappelons à ce propos que la pelouse tombe en dormance lors de pareils épisodes de sécheresse, un mécanisme de protection lui permettant de rester enracinée et en vie malgré les fortes températures, et que l’arroser nuit à ce mécanisme. Il est recommandé également de laisser le gazon plus long afin qu’il conserve une humidité naturelle.

Les nappes d’approvisionnement locales étant basses, les citoyens sont en outre invités à réduite au minimum nécessaire leur consommation d’eau. Même si les possibilités d’averses des prochains jours se concrétisaient, les quantités estimées ne seraient pas suffisantes pour ramener rapidement la situation à la normale. En outre, l’été étant à peine entamé, il est assuré que la haute saison réserve encore des épisodes de canicule et nécessite qu’un effort collectif soit déployé afin de réduire la consommation de l’eau.

La Ville remercie les citoyens de leur engagement à préserver et gérer collectivement l’eau. Pour des trucs et astuces pour moins consommer d’eau, les citoyens sont conviés à visiter la section « Économisez l’eau » du site web du Programme d’économie d’eau potable.