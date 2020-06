Guy Paquin reçoit le Globe de Crystal de Ruban en route

C’est avec émotion que Guy Paquin, technicien en loisirs du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, a reçu, mercredi dernier, le Globe de Crystal de Ruban en route 2004, prix qui souligne son apport à sensibiliser les jeunes à l’importance d’adopter des comportements responsables sur le plan sexuel.

Le fondateur de Ruban en route, François Blais, était sur place pour remettre en mains propres le prestigieux trophée, ainsi qu’un certificat de reconnaissance. Le personnel de même que les élèves de cet établissement scolaire ont chaleureusement applaudi M. Paquin, le remerciant ainsi pour tout de ce qu’il a accompli au cours des trois dernières décennies, lui qui prendra bientôt sa retraite du monde de l’éducation.

La tenue des conférences de M. Blais au Pavillon-de-l’Avenir a débuté il y a un peu plus de 25 ans. Le principal concerné s’en souvient avec un brin de nostalgie. Selon lui, le boute-en-train de ce centre de formation professionnelle n’a pas changé d’un brin, lui qui est toujours aussi avenant et bienveillant, si ce n’est que maintenant, il arbore fièrement quelques cheveux blancs.

«Après avoir fait plusieurs fois le tour de la province, je peux vous dire que Guy est vraiment quelqu’un d’unique, d’unique en son genre, aussi bien dans son implication que dans son dévouement auprès des jeunes, et cela, c’est très rare. À Ruban en route, nous remettons, chaque année, un prix à une personne exceptionnelle, une personne qui se démarque par sa volonté de changer les choses. Notre prix, le Globe de Crystal, a été remis à plusieurs grandes personnalités jusqu’à maintenant. Guy le mérite pleinement. Avec cette reconnaissance, il devient un ambassadeur de notre organisme et nous sommes fiers de le compter dans nos rangs. Guy, je peux te dire que tu as eu un impact pour moi, tu as aussi et surtout eu un impact pour tous les jeunes qui sont entrés dans ta vie. Nous tenions à faire ce voyage extraordinaire pour souligner ton départ.»

Le directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, Benoît Ouellet, a abondé dans le même sens. Il s’est dit fort heureux de tenir cette cérémonie qui se voulait surtout et avant tout empreinte de simplicité dans le contexte actuel.

«Nous avions prévu une activité de plus grande envergure, mais avec les événements des trois derniers mois, nous avons dû y renoncer. Nous ne pouvions tout de même passer sous silence ton départ, toi qui prendras officiellement ta retraite au mois d’août prochain. Quelques semaines de vacances bien méritées t’attendent d’ici là. Pour reprendre les mots de monsieur Blais, on peut dire qu’au cours des 30 dernières années, tu as eu un impact certain sur les membres du personnel de direction, enseignant, professionnel et de soutien. Tu as joué un rôle significatif dans la vie de plusieurs de nos élèves. Tu les as encouragés à persévérer, bien plus, à se dépasser. Nous trouvions important que les élèves soient là, aujourd’hui, pour te rendre ce petit hommage. Donc, nous te disons : Grand merci homme de grand cœur!»

Le Pavillon-de-l’Avenir fait partie du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Elle couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Elle compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.