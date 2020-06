La mention Best paper award pour le LLio et l’UQAM au Congrès THE INC 2020

Le Living Lab en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup recevait jeudi dernier la mention «The Best paper award» dans la catégorie Tourisme, dans le cadre du Congrès international THE INC 2020, pour son analyse comparative produite en collaboration avec une équipe du Département des études urbaines et touristiques (DEUT) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) «Framing the issue: scaling the action; a tale of a two tourism living labs on climate change».

La conférence, qui devait se dérouler au départ en présence à Leeuwarden, aux Pays-Bas, sur le campus de l’Université des sciences appliquées de NHL Stenden, s’est tenue en mode numérique. Comme centre de recherche appliquée sur les processus d’innovation ouverte, le LLio mène des recherches depuis ses débuts. Plusieurs de celles-ci s'intéressent à l’innovation collaborative en tourisme et ont été réalisées en partenariat avec l’UQAM-DEUT. Jean-François Jasmin et David Guimont, chercheurs au LLio, ainsi qu’Alexis Guillemard, doctorant et Dominic Lapointe, professeur du Département des études urbaines et touristiques à l’UQAM, ont contribué à la communication scientifique dont l’objectif était de présenter une analyse comparative entre deux laboratoires vivants (living lab) en matière d’adaptation aux changements climatiques dans le domaine touristique.

L’un situé dans la région de Rivière-du-Loup et l’autre dans les Laurentides. Les deux laboratoires vivants sont engagés dans des démarches de cocréation auprès d’intervenants de l’industrie touristique. Ces derniers ont pu observer les différences relatives quant aux enjeux, au leadership, aux objectifs et aux modalités d’action des participants de ces démarches à une approche collective et territoriale d’innovation.

Les conclusions de ces recherches soulignent notamment le besoin de naviguer entre une compréhension collective des impacts globaux des changements climatiques et la réalité concrète des organisations qui subissent cette réalité en devant agir pour amoindrir les impacts.