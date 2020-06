Plus de 135 000 $ pour les municipalités visitées cette semaine au Témiscouata

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, était en tournée plus tôt cette semaine dans le Témiscouata et les Basques avec une partie de son équipe. Il s’est engagé à verser la somme de 100 000 $ en 2021 afin d’aider la municipalité d’Auclair à rénover son réseau routier local.

Denis Tardif a aussi confirmé l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au montant de 33 186 $ à Saint-Juste-du-Lac pour la rénovation de la patinoire extérieure. Des chèques d’aide financière de son enveloppe de Soutien à l’action bénévole pour un total de 2 750 $ ont aussi été remis à différents organismes visités.

«Les besoins des municipalités de petites tailles sont aussi grands que n’importe quelle autre. Cependant, elles ont souvent moins de ressources humaines pour mener à bien les dossiers. C’est pourquoi je lève mon chapeau aux élus municipaux et à leurs équipes administratives. Ils sont créatifs afin d’offrir des milieux de vie agréables et attractifs», ajoute le député Denis Tardif.

Accompagné d’une partie de son équipe, le député a visité, lundi le 15 juin dernier, les municipalités de Saint-Juste-du-Lac, Auclair, Lejeune, Saint-Michel-de-Squatec, Biencourt, Lac-des-Aigles et Saint-Guy. À chaque arrêt, il a rencontré des dirigeants d’entreprises de tous les secteurs d’activités, des employés et des élus municipaux.

«À chaque fois que je parcoure ce secteur du Témiscouata, je suis émerveillé par la beauté de notre région et par la volonté des gens à travailler dur pour surmonter les épreuves et réussir ce qu’ils entreprennent. Nous sommes des battants et nous savons nous relever les manches lorsque c’est nécessaire», déclare Denis Tardif.

La prochaine journée de tournée est prévue pour le 22 juin prochain dans les municipalités de Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Modeste et Cacouna. Après cette 4e journée, le député aura visité plus de 50% des 43 municipalités de la circonscription.