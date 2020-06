La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup lance sa campagne annuelle 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup lance sa nouvelle campagne annuelle de sollicitation sous le thème : «S’unir parce que la maladie n’est pas sur "pause".

En cette période, notre santé et celle de nos proches prennent une importance capitale.

Améliorer les soins et services de santé à proximité, dans notre milieu de vie, est la mission de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup depuis 33 ans. La maladie n’est pas sur "pause". De nouveaux besoins émergent, alors que ceux déjà connus, demeurent bien présents.

«Nous sommes conscients que plusieurs parmi nous, vivent des moments plus difficiles et nous sommes sensibles à cette situation. Sachez que nous avons un grand souci d’agir avec respect. Si toutefois votre situation vous permet de soutenir la cause de la santé ici, 100% locale, nous vous encourageons chaleureusement à vous unir à nous par un geste de cœur. Notre santé et celle de nos proches n’est-elle pas la priorité numéro 1?», écrit la Fondation.

PRINCIPALEMENT AUJOURD’HUI?

La pandémie de la COVID-19 aura demandé de grands efforts de mobilisation, mais elle démontre aussi tout ce dont les équipes de la région sont capables.

«Nous sommes très fiers du travail du personnel de la santé et pour cela, nous désirons leur dire MERCI. Merci à eux et merci à vous, chers donateurs fidèles, de votre formidable générosité. C’est en continuant d’unir nos efforts que nous pouvons nous assurer de recevoir des soins et services de santé de grande qualité, près de chez nous!»

Pour faire un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, rendez-vous sur le site sécurisé ou par la poste, à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup au 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4.