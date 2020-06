Gestion de crise, plan de relance et nouveau conseil d’administration pour Tourisme Bas-Saint-Laurent

C’est le 15 juin que s’est tenue, en vidéoconférence, la 42e assemblée générale annuelle de l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent rassemblant des entreprises touristiques et partenaires des quatre coins de la région. L’arrivée du nouveau directeur général, la restructuration de l’organisation, le nouveau site Web et la gestion cette pandémie historique de la COVID-19 font partie du bilan de cette dernière année mouvementée.

«Grâce à une équipe solide, nous avons pu affronter cette crise. En télétravail dès le début, nous avons été présents pour les entreprises touristiques afin de les soutenir et de les renseigner sur les développements de la situation. Maintenant, nous sommes fins prêts à mettre en place un réseau d’accueil touristique efficace, une campagne estivale 100 % bas-laurentienne et une campagne nationale qui sera faite avec les ATR et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec», mentionne Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Afin de supporter les entreprises touristiques, Tourisme Bas-Saint-Laurent a décidé d’allouer un crédit de 50 % du montant investi dans le guide touristique 2020-2021. Ce crédit devra être appliqué d’ici l’an prochain dans les outils de Tourisme Bas-Saint-Laurent (site Web, guide, etc.). De plus, en ce qui concerne l’adhésion 2020-2021 à l’association touristique, une entreprise saisonnière qui est demeurée fermée durant l’été 2020, bénéficiera d’une cotisation symbolique de 1 $ pour la prochaine année. Les couts de cotisation 2020-2021 sont d’ailleurs gelés pour la prochaine année. Tourisme Bas-Saint-Laurent regroupe 510 membres entreprises de différents secteurs touristiques.

À la suite de l'adoption des nouveaux règlements généraux, c’est maintenant 11 entreprises touristiques réparties dans les 6 MRC qui touchent le Bas-Saint-Laurent qui siègeront sur le conseil d’administration, dont voici la constitution:

Hugues Massey, Auberge du Chemin Faisant, président, MRC de Témiscouata

Charles Labrecque, Auberge de la Pointe, vice-président, MRC de Rivière-du-Loup

Joanna Lortie, Hôtel Universel, secrétaire-trésorière, MRC de Rivière-du-Loup

Caroline Goudreau, Côté Est – Bistro, administratrice, MRC de Kamouraska

Jean Santerre, Auberge Comme au Premier Jour, administrateur, MRC de Kamouraska

Denis Ouellet, Parc national du Lac-Témiscouata, administrateur, MRC de Témiscouata

François April, Parc du Mont Saint-Mathieu, administrateur, MRC des Basques

Marlène Saint-Jean, Hôtel La Libertad, administratrice, MRC des Basques

Serge Guay, Site historique maritime de la Pointe-au-Père, administrateur, MRC de Rimouski-Neigette

Roxanne Bourgault, C Hôtels Le Navigateur, administratrice, MRC Rimouski-Neigette

Catherine Gagné, Domaine Valga, administratrice, MRC de La Mitis

Les membres du nouveau conseil d’administration ont réélu pour un autre mandat le président actuel, Hugues Massey, pour la prochaine année. Le directeur général, Pierre Lévesque remercie les membres du conseil d’administration sortant d’avoir partagé temps et expertise au profit du Bas-Saint-Laurent.

Il est maintenant temps de préparer la prochaine saison touristique afin de continuer à faire rayonner le Bas-Saint-Laurent. Le lancement se fera cette semaine. Le tourisme au Bas-Saint-Laurent, un secteur de l’économie essentiel : 850 entreprises, 7 800 emplois, 1,1 M de visiteurs et 345 M$ en retombées touristiques annuellement. Les actions de promotion de Tourisme Bas-Saint-Laurent sont rendues possibles grâce au partenariat avec Tourisme Québec.