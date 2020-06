Une année sous le signe de la croissance et de la rentabilité pour Promutuel Assurance Rive-Sud

Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, Promutuel Assurance Rive-Sud a exceptionnellement convié ses membres-assurés à une assemblée annuelle virtuelle durant laquelle elle a dévoilé un résultat d’assurance de 1 883 000 $ pour l’année 2019, un bilan conjuguant croissance et rentabilité.

C’est en combinant les résultats de vente avec les résultats se rapportant aux indemnités versées aux membres-assurés sinistrés que la Société mutuelle dégage un profit d’assurance. «Dans les conditions difficiles que connaît le marché, c’est une immense fierté pour nous d’annoncer ces résultats. Nous sommes grandement motivés à maintenir cette rentabilité et à poursuivre nos efforts dans ce sens», a souligné le directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, Mario Montminy lors de l’assemblée annuelle virtuelle des membres.

Lors de sinistres, la raison d’être de Promutuel Assurance Rive-Sud et ses valeurs mutualistes prennent tout leur sens, surtout à une époque où l’augmentation constante du nombre d’événements météorologiques extrêmes et de leur intensité crée des conditions difficiles pour ses membres-assurés. La hausse importante des réclamations et des coûts moyens liés à celles-ci a par ailleurs marqué l’année 2019. La Société mutuelle a ainsi versé 32 021 000 $ en indemnités au cours de la dernière année, ce qui porte son taux de sinistres à 62 %.

Fidèle à ses valeurs mutualistes, Promutuel Assurance Rive-Sud a remis en 2019 de nombreux dons et commandites pour appuyer des causes et des activités importantes dans la région. De plus, un montant de 50 000 $ a été mis en réserve pour être versé au cours des prochaines années sous forme de ristourne dans la communauté. «La participation aux événements dans notre région nous donne l’occasion d’incarner cette proximité qui fait partie de notre identité. Et dans le contexte actuel, nous continuons d’affirmer haut et fort notre appartenance aux communautés d’ici en soutenant les organismes de notre région et en encourageant l’achat local», a conclu M. Montminy.