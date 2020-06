Denis Tardif annonce 1,7 M$ pour des routes dans quatre municipalités

C’est à Saint-Arsène, par l’entremise de sa page Facebook, que Denis Tardif, député de la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata, a annoncé l’octroi d’une somme totale de 1,7 million de dollars à quatre municipalités.

Cette aide financière gouvernementale est octroyée dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, au nom du ministre des Transports, François Bonnardel.

La somme de 1 700 000 $ est donc répartie comme suit : 423 000 $ à Saint-Arséne pour la réfection de la route menant à L’Isle-Verte, 686 000 $ pour le Chemin Taché Ouest à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, 500 000 $ pour différentes routes à Pohénégamook et 121 000 $ pour le Chemin du lac à Notre-Dame-du-Portage.

«Nous avons compris le message des municipalités et des citoyens. Le budget à cet effet a été bonifié pour mieux répondre aux besoins, le plus efficacement possible», a mentionné M. Tardif. Celui-ci a noté que le réseau routier s’est malheureusement détérioré avec les années. «Ce sont des liens qui permettent de faire des affaires dans le comté et dans la région», a-t-il ajouté.

Pour cette annonce, il était accompagné du maire de la Municipalité de Saint-Arsène, Mario Lebel. «Les travaux sont pratiquement terminés sur un tronçon de 1,075 kilomètre entre Saint-Arsène et L’Isle-Verte. Cette route était tellement en mauvais état, c’était une question de sécurité», a souligné M. Lebel. Le maire a précisé que le contrat avait été accordé à l’entreprise Construction BML pour un montant de 457 881 $. «C’est environ 80 000 $ de moins que l’estimée», a-t-il souligné. M. Lebel a d’ailleurs remercié Denis Tardif et le gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) d’avoir accéléré le processus pour ce projet dont la réalisation était prévue en 2021 par le gouvernement précédent.

Pour sa part, le député Tardif a expliqué que le montant accordé à la Ville de Pohénégamook pourra être réajusté en tenant compte du processus d’appel d’offres.